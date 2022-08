Come un pedone colpito da un auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un pedone colpito da un auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVESTITO

Significato/Curiosita : Come un pedone colpito da un auto

Sparatoria da auto in corsa («drive-by shooting» in inglese) è una tattica mordi e fuggi, nata ai tempi del brigantaggio. consiste nell'assaltare, da un'automobile...

La redditività del capitale investito indica la capacità del progetto imprenditoriale di remunerare il capitale investito. si calcola dividendo il reddito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con come; pedone; colpito; auto; come il profumato legno del sandalo; Infezione conosciuta come orecchioni; come l età dell anziano; come ordini che non ammettono disobbedienza; Può prenderlo il pedone ; Colui che percorre a piedi una strada, pedone ; colpito da qualcosa di davvero ammirevole; colpito da una punizione; Cade colpito da una palla; Fu colpito a morte nel tallone; Lo espone l auto mobilista fermo sulla carreggiata; Convoglia i gas di scarico dell auto ; Distribuzione dei pesi di un aereo o un auto ; Roberto, cantauto re di Sogna, ragazzo, sogna; Cerca nelle Definizioni