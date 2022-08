Come ordini che non ammettono disobbedienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come ordini che non ammettono disobbedienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERENTORI

Significato/Curiosita : Come ordini che non ammettono disobbedienza

Le elezioni non possono esistere, perché non può esservi il concetto di rappresentatività. gli anarchici non ammettono una delega che non sia revocabile...

Sono termini perentori quei termini che prescrivono il compimento di un atto entro un determinato periodo di tempo (cit tonini), se si supera tale periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

