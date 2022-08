Come un odore acre... e aguzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un odore acre... e aguzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PUNGENTE

Significato/Curiosita : Come un odore acre... e aguzzo

Nelle pezizacee e nelle morchellacee; cavità che ricorda le cellette delle api. di sapore debolmente amaro; da non confondere con acre. è sinonimo di amaricante...

Formula chimica nh3. si presenta come un gas incolore, tossico, dall'odore pungente caratteristico. è molto solubile in acqua a cui conferisce una netta basicità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con come; odore; acre; aguzzo; come mai tipica domanda dei bimbi; Allontanamento dalla patria come condanna; Curvare o flettere come un arma; come un dialetto intenso e poco comprensibile; Frutto tropicale dall odore pungente; Profumo, odore ; Ha odore catramoso; Cattivo odore detto anche bromopnea; Le api dell alveare che lavorano alacre mente; Il sapore acre che può guastare vini o formaggi; Assistono alle sacre funzioni; Erano sacre per le Vestali; Dente aguzzo ; I cetacei con un lunghissimo dente aguzzo ; Reso più aguzzo ; Legnetto aguzzo ; Cerca nelle Definizioni