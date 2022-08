Come un giorno di lutto e sfortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un giorno di lutto e sfortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEFASTO

Significato/Curiosita : Come un giorno di lutto e sfortuna

Comics). la sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. chi distribuisce tanta sfortuna viene detto...

Doctor nefasto è un fumetto di lorenzo mattotti e jerry kramsky. i protagonisti sono uno "scienziato malvagio", il dottor jeronimus nefasto, e il suo antagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con come; giorno; lutto; sfortuna; Bacate come un dente; come le relazioni fra individui; Irritabile come un cavallo spaventato; Itinerante come alcuni venditori; La Todrani cantante di come saprei e come Neve; Un giorno precisato; Secondo la tradizione è il giorno degli gnocchi; giorno d inizio della Quaresima; Caratteristica delle notizie del giorno ; Flutto impetuoso; Il colore del lutto ; Il lutto le si addice in una trilogia teatrale; Parati a lutto ; Molto sfortuna ti; sfortuna tragica; sfortuna , disgrazia... contrattuale; sfortuna bella e buona!; Cerca nelle Definizioni