Come l età dell anziano - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : AVANZATA

anziano – persona che è in età avanzata anziano – in ambito religioso è una persona di riconosciuta saggezza che assume il ruolo di guida all'interno...

La firma elettronica avanzata (fea) è definita dall'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

