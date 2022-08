Come un dialetto intenso e poco comprensibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un dialetto intenso e poco comprensibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRETTO

Significato/Curiosita : Come un dialetto intenso e poco comprensibile

Viene considerato come il più occidentale d'europa. ciò è inesatto dato che l'islanda è decisamente più ad ovest, anche se comprensibile data la lontananza...

Vedi stretto (disambigua). uno stretto è un braccio di acqua tra due terre che collega due bacini di acqua contigui. la differenza tra "stretto" e canale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

