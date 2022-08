Colui che non paga il ticket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che non paga il ticket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESENTE

Significato/Curiosita : Colui che non paga il ticket

Occorre che l'eventuale verificarsi dell'evento oggetto del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende...

I redditi esenti sono quei redditi per i quali il contribuente non è tenuto al pagamento dell'imposta sulle persone fisiche (in italia, l'irpef). non vanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con colui; paga; ticket; colui che assiste negli acquisti altrui; colui che detiene il potere; Lo è colui che sa quello che fa; Lo è colui che è impassibile al dolore; Somma da paga re a chi spetta; Lo strumento di paga nini; Si... tagliano all utente che non paga le bollette; Così è noto il Capriccio n. 13 di paga nini; I ticket ... per il bus o il cinema;