Colui che commette un reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che commette un reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRIMINALE

Significato/Curiosita : Colui che commette un reato

Significati, vedi reato (disambigua). il reato, in diritto, è ciò che la legge dice che è reato (principio di tassatività). tecnicamente, il reato è un fatto giuridico...

Dividono i reati. il soggetto che pone in essere tali attività viene detto criminale. il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

