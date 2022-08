Lo è un coltello molto tagliente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un coltello molto tagliente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFILATO

Significato/Curiosita : Lo e un coltello molto tagliente

Dell'equipaggiamento dei soldati gurkha, da cui il nome "coltello dei gurka". ha lama pesante e ricurva, tagliente sul lato concavo (quindi quello interno alla curva)...

Monofilare, diritta o leggermente ricurva, presentante spesso il falso-taglio affilato. l'impugnatura aveva quasi sempre fornimento di pregevole qualità (intarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

