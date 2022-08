Colonna a forma di donna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colonna a forma di donna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARIATIDE

Significato/Curiosita : Colonna a forma di donna

colonne che raggiungono altezze di 24 metri. un tipo di colonna molto usata nell'antico egitto è la colonna papiriforme. l'origine di queste colonne risale...

