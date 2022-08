Al collo dei bimbi che fanno la pappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al collo dei bimbi che fanno la pappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAVAGLINO

Significato/Curiosita : Al collo dei bimbi che fanno la pappa

Fazzoletto o una sciarpa, ma i più comuni sono il collare, il campanello e un bavaglino decorativo. questi oggetti sono molto probabilmente un richiamo agli accessori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con collo; bimbi; fanno; pappa; Si trova nel collo , tra faringe e trachea; Tra le informazioni chieste al collo quio di lavoro; Relativo alla parte dietro del collo ; Trampoliere che ha zampe e collo lunghi; Si dice di bimbi birichini; I bimbi lo usano per pescare; I bimbi che Gesù chiamò a sé; Lo suona il musicista incantatore di ratti e bimbi ; Le figure che si fanno parlando; Non la fanno i soldi ma nemmeno la disfanno ; Ma come fanno i __, brano di Dalla e De Gregori; Lo sono le onde che fanno rumore; Bel pappa gallo rosso-blu; pappa gallo da compagnia australiano; Piccolo pappa gallo spesso tenuto in casa; Un pappa gallo spesso bianco con cresta sulla testa; Cerca nelle Definizioni