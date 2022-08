La classe elementare che precede la prima media - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La classe elementare che precede la prima media. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUINTA

Significato/Curiosita : La classe elementare che precede la prima media

Iniziato la scuola elementare un anno prima. segue la scuola primaria, comunemente detta scuola elementare, e precede la scuola secondaria di secondo grado...

Il termine quinta può riferirsi: ai seguenti intervalli musicali quinta diminuita quinta giusta quinta – elemento del teatro quinta – figura araldica proprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Il termine quinta può riferirsi: ai seguenti intervalli musicali quinta diminuita quinta giusta quinta – elemento del teatro quinta – figura araldica proprietà...