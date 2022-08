La città rumena dello scrittore Mircea Cartarescu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città rumena dello scrittore Mircea Cartarescu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BUCAREST

Significato/Curiosita : La citta rumena dello scrittore mircea cartarescu

Dell'avanguardia rumena. nel 1934 ebbe un certo successo la pubblicazione del saggio “nu”. sposatosi nel 1936 con rodica burileano (da cui nel 1944 ebbe la figlia...

bucarest (afi: ['bukarest]; in romeno: bucureti, pronuncia [buku'ret]), soprannominata piccola parigi, è la capitale e la città più popolosa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con città; rumena; dello; scrittore; mircea; cartarescu; città barocca in Sicilia cifra non eccessiva; Zona ai margini della città ; Joyce raccontò della gente di questa città ; Elenco delle vie di una città ; La Nadia ginnasta rumena , campionessa olimpionica; Simona, campionessa rumena di tennis; Un'atleta come la rumena Nadia Comaneci; La professione dello 007 dei film; Termine di paragone modello grammaticale; Sede dello scontro tra Austria e Francia nel 1859; Spezia asiatica della famiglia dello zenzero; È contattato dallo scrittore per una pubblicazione; Lo scrittore James Cain amava molto i cani; Il Canetti scrittore ; Lo scrittore de II ritratto di Dorian Gray; mircea che ha allenato Inter e Shakhtar Donetsk; Cerca nelle Definizioni