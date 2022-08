La città hawaiana in cui è nato Barack Obama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città hawaiana in cui è nato Barack Obama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HONOLULU

Significato/Curiosita : La citta hawaiana in cui e nato barack obama

Comunicazione tra computer in rete, ribattezzato "protocollo aloha". barack obama, 44º presidente degli stati uniti, è nato a honolulu nel 1961. le hawaii...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi honolulu (disambigua). honolulu (pronuncia italiana /ono'lulu/; in inglese [hn'lulu], in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con città; hawaiana; nato; barack; obama; La città siciliana di Nino Frassica; Il santo che protegge una città ; città presso Bari; città tedesca al confine francese; Piccola chitarra hawaiana ; La tipica ghirlanda di fiori hawaiana ; L'Alana surfista hawaiana ; Chitarra hawaiana ; Finisce ciò che ha ordinato il mandante; Didier, che ha allenato e giocato per la Juventus; Lo è un carattere segnato da un trattino; Grande appassionato ; Il barack tra i presidenti USA; barack , ex presidente americano; Il barack ex Presidente USA; barack e Michelle __; Il nome dellobama ex presidente degli USA; Lo sfidante di obama alle presidenziali del 2008; La moglie di obama ; Yes, we__ diceva obama ; Cerca nelle Definizioni