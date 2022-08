Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città barocca in Sicilia cifra non eccessiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MODICA

Significato/Curiosita : Citta barocca in sicilia cifra non eccessiva

Per secoli la città capitale della sicilia, fino alla conquista da parte degli arabi, avvenuta nell'878. trasformatasi in epoca spagnola in una fortezza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi modica (disambigua). modica (muòrica in siciliano) è un comune italiano di 53 323 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

