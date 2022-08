Circensi che camminano in equilibrio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circensi che camminano in equilibrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FUNAMBOLI

Significato/Curiosita : Circensi che camminano in equilibrio

Correre pericoli. un numero che si vede comunemente al circo è quello in cui uno o più funamboli camminano in equilibrio su una fune a qualche metro di...

Richiedono minor tempo di preparazione e maggiore semplicità. in epoca moderna funamboli come philippe petit o adili wuxiuer hanno teso funi d'acciaio in scenari... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

