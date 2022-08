Un po di cibo non consumato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un po di cibo non consumato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVANZO

Significato/Curiosita : Un po di cibo non consumato

Necessario che abbiano cibo sempre fresco ogni giorno e che ciò che non è stato consumato sia prelevato dalla gabbietta. è necessario che abbiano anche acqua...

avanzo – alimenti che rimangono dopo il consumo di un pasto avanzo – differenza tra le entrate e le spese avanzo – famiglia di architetti e impresari edili... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con cibo; consumato; Dimagrito per mancanza di cibo ; Un associazione che promuove cibo di qualità; cibo in varie forme; cibo peculiare di un territorio: piatto __; Un associazione a difesa dei diritti dei consumato ri; Un amore mai consumato ; Difende i diritti dei consumato ri; Che ha consumato tutte le forze; Cerca nelle Definizioni