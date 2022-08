Chi non __, non rosica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non __, non rosica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RISICA

Significato/Curiosita : Chi non __, non rosica

chi non risica non rosica è un melodramma giocoso in due atti composto da pietro generali su libretto di luigi romanelli, andato in scena per la prima...

la prima è basata sull'alternanza vocalica nella radice della parola (risica ~ rosica); la seconda sull'uguaglianza dei suoni su cui cade l'accento (traduttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

