Che vive per molto tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che vive per molto tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LONGEVO

Persona più longeva di cui si abbia notizia certa è stata la donna francese jeanne calment (1875-1997, 122 anni e 164 giorni). l'uomo più longevo di sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con vive; molto; tempo; vive ... in alto; Popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari; La cerchia in cui si vive ; Solo questo interessa per chi vive alla giornata; Rispetto agli dei sono molto ... comuni; Liso come un tessuto molto utilizzato; Accadute molto tempo fa; Lo scrittore James Cain amava molto i cani; Che è riferito a un tempo specifico nel passato; Imperituri nel tempo ; Accadute molto tempo fa; Il tempo che molti destinano allo sport; Cerca nelle Definizioni