Che porta seccatura e sbadigli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che porta seccatura e sbadigli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

Significato/Curiosita : Che porta seccatura e sbadigli

Oracolari (periodo shang e zhou) e nei bronzi shang e zhou si vedono le versioni originali di molti caratteri diffusi sia in passato che oggi, da cui si può...

Un ragazzo noioso". il proverbio intende significare che se non ci si separa mai dal lavoro si tende a diventare persone annoiate e noiose. la massima... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con porta; seccatura; sbadigli; Città russa sul Don con importa nti cantieri navali; Si porta in tavola con l insalata; Inquadra la porta ; L importa nte canale africano; seccatura ; Una seccatura ... che fa venir la barba; Una seccatura del rientro; Una vera seccatura ; Il nano che sbadigli a; Apportatori... di sbadigli ; Indotta a sbadigli are; Indotto a sbadigli are; Cerca nelle Definizioni