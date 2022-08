Che necessita di aiuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che necessita di aiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BISOGNOSO

Significato/Curiosita : Che necessita di aiuto

Da parte di un'imbarcazione o di un velivolo, per indicare un'immediata necessità di aiuto. il segnale internazionale di richiesta d'aiuto consiste nell'enunciazione...

(1966). successivamente ottenne altre due candidature per vedovo aitante, bisognoso affetto offresi anche babysitter (1972) e i ragazzi irresistibili (1975)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

