Che ha forma di poligono da sei lati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che ha forma di poligono da sei lati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESAGONALE

Significato/Curiosita : Che ha forma di poligono da sei lati

Un poligono regolare è un poligono convesso che è contemporaneamente equilatero (cioè ha tutti i lati congruenti fra loro) e equiangolo (cioè ha tutti...

Iv, proposizione 15). figura geometrica geometria piana numero esagonale mappa esagonale poligono esagono magico shatkona fiore della vita stella di davide...

