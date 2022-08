Centro urbano con specifiche caratteristiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro urbano con specifiche caratteristiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOCALITÀ

Significato/Curiosita : Centro urbano con specifiche caratteristiche

Strada urbana è una strada che attraversa un centro abitato. le norme del codice della strada nazionale definiscono i limiti e le caratteristiche della...

Disambiguazione – "località" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi località (disambigua). una località abitata, in italia, è l'«area più... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con centro; urbano; specifiche; caratteristiche; Rilevante centro abitato non troppo grande; centro del cervello con neuroni e sinapsi; Antico sistema astronomico con la Terra al centro ; Se sono bravi, fanno centro ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il gruppo editoriale di cui è presidente urbano Cairo; Un centro urbano abitato solo da pendolari; Il cinquantino urbano ; Peculiari, specifiche ; Colpito da specifiche paure; specifiche e identificabili; Simbolo fatto di immagini caratteristiche ; Insieme di gioielli con caratteristiche comuni; Insieme di dati e caratteristiche personali; Che presenta caratteristiche in comune con altro; Cerca nelle Definizioni