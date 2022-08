Celebre re di Sparta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebre re di Sparta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEONIDA

Significato/Curiosita : Celebre re di sparta

(in greco antico: , gorgò; sparta, 506 a.c. circa – dopo il 480 a.c.) fu regina spartana, moglie di leonida i, il re che combatté e morì nella battaglia...

Disambiguazione – "leonida" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi leonida (disambigua). leonida i (dorico: ed, leonídas; ionico e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con celebre; sparta; Un celebre monumento romano con acqua: __ di Trevi; celebre esploratore danese; Peter, celebre direttore d orchestra Svizzero; Il celebre Pilato; Regione storica balcanica in cui nacque sparta co; Anziano del govermo sparta no; Mitico re di sparta , fratello di Agamennone; Una suppellettile che rende il campeggio meno... sparta no; Cerca nelle Definizioni