Cavità in cui si trova il pelo: __ pilifero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavità in cui si trova il pelo: __ pilifero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOLLICOLO

Significato/Curiosita : Cavita in cui si trova il pelo: __ pilifero

Aculeo, infatti, presenta nei pressi del follicolo pilifero un restringimento che lo rende flessibile, in modo tale da assorbire urti anche di una certa entità...

L'epidermide del follicolo e una parte connettivale, la membrana vitrea che continua con il derma sottostante. l'epidermide del follicolo, che forma la parete...

