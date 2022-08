Categoria di pugilato fra pesi leggeri e medi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Categoria di pugilato fra pesi leggeri e medi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : WELTER

Significato/Curiosita : Categoria di pugilato fra pesi leggeri e medi

I pesi medi sono una categoria di peso del pugilato. la loro origine è legata alla nascita della boxe moderna a metà ottocento e all'istituzione delle...

I pesi welter sono una categoria di peso del pugilato. nel pugilato moderno il peso dei contendenti non deve superare: professionisti: 147 libbre (66,70 kg)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

