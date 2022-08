Carrozza a quattro ruote guidata da cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carrozza a quattro ruote guidata da cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DILIGENZA

Significato/Curiosita : Carrozza a quattro ruote guidata da cavalli

La carrozza è guidata da quattro postiglioni, nove stallieri a piedi (otto dei quali camminano a fianco dei cavalli, mentre uno che segue la carrozza),...

Disambiguazione – se stai cercando il mezzo di trasporto, vedi diligenza (carrozza). la diligenza (dal latino diligere, "scegliere") è l'assiduità, la precisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con carrozza; quattro; ruote; guidata; cavalli; Le braccia della carrozza ; carrozza ferroviaria; carrozza ancora in uso a inizio 900 precisione; Vecchia carrozza inglese a due posti per il servizio pubblico; Il solido a quattro facce, tutte triangolari; quattro ... lo è di due; Luogo da cui partono quattro strade; Sono circa quattro in un mese; La valigia con ruote e manico estraibile; Una due ruote sulla neve; Cocchio a due ruote dell epoca romana; Un generico veicolo motorizzato a due ruote ; Nei luoghi d arte può essere guidata ; La fa guidata il turista; Fu guidata da Salan; La combriccola guidata da uno chef; Veicoli senza motore trainati da cavalli ; Il cavalli della moda; Branca della veterinaria che studia le malattie dei cavalli ; Carro trainato da 4 cavalli ai tempi dei romani; Cerca nelle Definizioni