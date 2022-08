Cantami, o Diva, del pelide __ l ira funesta... - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Cantami, o Diva, del pelide __ l ira funesta...". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACHILLE

Significato/Curiosita : Cantami, o diva, del pelide __ l ira funesta...

Sono: il senso del dovere, la vergogna del giudizio negativo e la necessità di proteggere i propri cari. achille (patronimico pelide): il protagonista...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi achille (disambigua). achille (in greco antico: e, achilléus; in latino: achilles, -is)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con cantami; diva; pelide; funesta; Piccolo diva no; Popolare diva italiana; Una diva italiana; Quello da caffè spesso è davanti al diva no; Per Achille è pelide ; funesta ; La funesta di Achille; Era funesta quella di Achille; Cerca nelle Definizioni