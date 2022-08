Il Buzz che andò sulla Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Buzz che andò sulla Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALDRIN

Significato/Curiosita : Il buzz che ando sulla luna

Numerazione è incluso il film pilota buzz lightyear da comando stellare - si parte! che costituisce i tre episodi pilota della serie che vanno collocati, cronologicamente...

Buzz aldrin, pseudonimo di edwin eugene aldrin, jr. (montclair, 20 gennaio 1930), è un astronauta, aviatore e ingegnere statunitense, noto soprattutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

