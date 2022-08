Buca fortificata sul campo di battaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Buca fortificata sul campo di battaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRINCEA

Significato/Curiosita : Buca fortificata sul campo di battaglia

24°47'n 141°19'e / 24.783333°n 141.316667°e24.783333; 141.316667 la battaglia di iwo jima ( ioto no tatakai) si svolse durante la guerra nel pacifico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trincea (disambigua). la trincea è un tipo di fortificazione militare difensiva costituita,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

