La baldoria in romanesco - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CACIARA

Significato/Curiosita : La baldoria in romanesco

Taffarug, "baldoria"), "salamelecco" (< salam ‘alaikum, "pace a te/voi"), "alambicco" (< al-anbiq, "coppa", "vaso") e "assassino" (termine che in origine...

Thòlos, in abruzzo e nelle marche prende il nome, appunto, di caciara. il termine caciara sembra derivare dal latino casearia (ossia un luogo di produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

