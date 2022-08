Bacate come un dente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bacate come un dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARIATE

Significato/Curiosita : Bacate come un dente

Vigeva una legge molto simile a quella di hammurabi: occhio per occhio, dente per dente. questa legge fu imposta anche quando la morte era accidentale. a causa...

cariati (curiati in greco bizantino) è un comune italiano di 9 999 abitanti della provincia di cosenza in calabria. nota per la cinta muraria affacciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con bacate; come; dente; come le relazioni fra individui; Irritabile come un cavallo spaventato; Itinerante come alcuni venditori; La Todrani cantante di come saprei e come Neve; Fu presidente egiziano dal 1970 al 1981; Prudente ; Simone __: fu presidente del Parlamento Europeo; Lo rese indipendente Eamon De Valera; Cerca nelle Definizioni