Ave Maria, piena di __, recita una preghiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Ave Maria, piena di __", recita una preghiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRAZIA

Significato/Curiosita : Ave maria, piena di __, recita una preghiera

Un'antifona sia una delle più diffuse preghiere mariane della chiesa cattolica occidentale. il testo originale latino è il seguente: ave maria, gratia plena...

grazia – il condono, totale o parziale, o la commutazione di una pena grazia – in ambito religioso è una benevolenza che dio o – nei sistemi religiosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

