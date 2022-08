Attenuare, ridurre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attenuare, ridurre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMORZARE

Significato/Curiosita : Attenuare, ridurre

Che "l'uva è acerba". in contesti di devianza, per risolvere (o almeno attenuare) il disagio provocato dal conflitto delle proprie azioni con le regole...

Avrebbe avuto ancora più successo se fosse stato meno violento, decisero di smorzare i toni nel sequel. conan il distruttore ottenne in origine una valutazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con attenuare; ridurre; attenuare , smorzare; Cosmetici per attenuare le rughe ing; attenuare la calura; attenuare un rumore; Contenere per ridurre gli estremi; ridurre l ingombro dei vestiti prima di riporli; Stracciare, ridurre a brandelli; ridurre il grano in farina;