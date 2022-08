Asiatici come Mao Zedong - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asiatici come Mao Zedong. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINESI

Significato/Curiosita : Asiatici come mao zedong

Cinese mao zedong. in cina, però, il nome "maoismo" non viene usato: si preferisce la locuzione "pensiero di mao tse-tung" (t, s, máo zédong sixiangp...

Affiliazione. i cinesi han sono il più grande gruppo etnico in cina, che comprende circa il 92% della sua popolazione continentale. cinesi han formano anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con asiatici; come; zedong; Gli asiatici di Bagdad; Felini domestici... asiatici ; asiatici di una penisola; Gli asiatici di Seul; Una pellicola con Barbra Streisand: come __; Urlare come i cani; Artisti come Gianni Morandi e Adriano Celentano; La pelle animale che era usata come carta; Quello Rosso contiene citazioni di Mao zedong ; zedong che guidò la Cina; zedong , che guidò la Cina; Cerca nelle Definizioni