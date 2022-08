Un artigiano che lavora il ferro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un artigiano che lavora il ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FABBRO

Significato/Curiosita : Un artigiano che lavora il ferro

Vedi ferraiolo (disambigua). il ferraiolo è, in via generale, un artigiano edile che lavora con il ferro. in campo edile, il termine ferraiolo indica una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fabbro (disambigua). un fabbro è una persona che crea oggetti di ferro o d'acciaio, utilizzando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fabbro (disambigua). un fabbro è una persona che crea oggetti di ferro o d'acciaio, utilizzando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con artigiano; lavora; ferro; artigiano che fabbrica pentole; L artigiano produttore di formaggi; artigiano che ripara le scarpe; artigiano della stampa; lavora tore poliedrico lat; Stato africano dove lavora no molte imprese italiane; L impiegato che lavora per una cassa di risparmio; lavora no nelle sale da gioco; Lo sbocco francese del traforo ferro viario del Fréjus; Comunissimo minerale del ferro ; Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calcestruzzo; Attirano il ferro ;