Arte con cui si realizzano terrecotte e maioliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arte con cui si realizzano terrecotte e maioliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CERAMICA

Entrerà nella storia della maiolica settecentesca per le fabbriche coppellotti e rossetti con maioliche di ottima qualità in cui emergeranno sia il motivo...

