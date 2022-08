Arredi sacri cristiani per esporre ostie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arredi sacri cristiani per esporre ostie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OSTENSORI

Significato/Curiosita : Arredi sacri cristiani per esporre ostie

Non sono battezzati e che desiderano diventare cristiani; coloro che provengono da confessioni cristiane non in piena comunione con la chiesa cattolica;...

L'ostensorio (dal latino ostendere, mostrare), nella liturgia cattolica, è l'arredo sacro utilizzato per esporre all'adorazione dei fedeli l'ostia consacrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

