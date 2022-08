Aromi in cucina come cumino e curry - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aromi in cucina come cumino e curry. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPEZIE

Significato/Curiosita : Aromi in cucina come cumino e curry

Vari piatti al curry della cucina dell'asia meridionale, a base di carne e/o vegetali. esistono decine di masala differenti; nelle cucine dei ricchi signori...

Cucina[senza fonte]. le spezie hanno avuto un ruolo importante nella storia sin dalla loro scoperta. in epoca antica l'uso delle spezie era ampiamente diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Hanno aromi particolari; aromi naturali come zafferano e cannella; Può essere per capelli o per aromi ; Un tipo di moderna cucina elettrica; L agnello giovane della cucina romana; Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in cucina ; Fritti in cucina , giganti negli abissi; Bacate come un dente; come le relazioni fra individui; Irritabile come un cavallo spaventato; Itinerante come alcuni venditori; La Todrani cantante di come saprei e come Neve; Quella sativa è comunemente detta cumino nero; Miscela indiana di spezie tra cui curcuma e cumino ; Il Paese del curry ; Pepe, curry , paprika, ecc; Una spezia per il curry ;