Area di sabbia in riva al mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area di sabbia in riva al mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPIAGGIA

Significato/Curiosita : Area di sabbia in riva al mare

Speciale sabbia è stata soggetto di furti, motivo per cui in seguito è stata resa area protetta. l'ente parco fornisce un servizio gratuito di visita virtuale...

Limite della terraferma o su un cordone litorale (spiaggia-barriera). in quest'ultimo caso, la spiaggia delimita verso mare un ambiente protetto (una laguna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

