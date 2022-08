Antico sistema astronomico con la Terra al centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico sistema astronomico con la Terra al centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOLEMAICO

Significato/Curiosita : Antico sistema astronomico con la terra al centro

(dal greco antico , hlios, «sole» e t, kèntron, «centro») è una teoria astronomica che pone che il sole sia al centro del sistema solare e dell'universo...

L'egitto tolemaico o regno tolemaico d'egitto (in greco antico: pteµa ßasea, ptolemaik basilèia) è stato un regno del periodo ellenistico fondato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

