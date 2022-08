Anticipato, precorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anticipato, precorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Anticipato, precorso

Molti un esempio di techno ante litteram. altri artisti che avrebbero precorso la techno includono pionieri elettronici come mort garson (leave the driving...

Empiriche: 1) il circonflesso può essere segnato se la terminazione -io è preceduta da una singola consonante: se però questa consonante è una, gl, sc, c...