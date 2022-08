Antica moneta italiana da venti centesimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica moneta italiana da venti centesimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Dotò di una nuova moneta intercambiabile con il franco, la lira italiana. in rame 950‰ furono coniate le monete da 1, 3 e 5 centesimi (un soldo), in biglione...

Disambiguazione – se stai cercando la moneta statunitense, vedi nichelino (dollaro statunitense). nichelino (ël niclin in piemontese) è un comune italiano di 46 293...