Ammesso alla classe successiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ammesso alla classe successiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROMOSSO

Significato/Curiosita : Ammesso alla classe successiva

455 kwh/anno. il consumo ammesso dal frigocongelatore per rientrare in una determinata classe energetica — poniamo che sia la classe a — è dato dal consumo...

Saremo promossi è un album discografico del cantante italiano fausto leali pubblicato nel 1992. ad un passo dalla luna il fiume racconta prop la mar hey... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ammesso; alla; classe; successiva; ammesso e non __; Non ammesso dai codici; Essere ammesso a far parte; L atto con il quale un chierico interdetto è riammesso alla sua dignità e funzione; Intorno alla carrozzeria per proteggerla dai colpi; Relativo alla parte dietro del collo; Nocivo alla saute; Braccato dalla Polizia; La sottoclasse di pesci di cui fa parte lo squalo; La Casa della classe C; Così viene detto un cuoco di gran classe ; Il regista de La classe operaia va in Paradiso; successiva mente, poi; Rinviato, spostato a una data successiva ; Passati alla classe scolastica successiva ; E successiva alla diagnosi; Cerca nelle Definizioni