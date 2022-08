Alternativa alla ruota, tipica degli escavatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alternativa alla ruota, tipica degli escavatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CINGOLI

Significato/Curiosita : Alternativa alla ruota, tipica degli escavatori

Progettata una variante che, su scafo e meccanica irrobustite, montava un escavatore con ruota a tazze per velocizzare la creazione di fossati e trincee: le ditte...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cingoli (disambigua). cingoli è un comune italiano di 9 689 abitanti della provincia di macerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

