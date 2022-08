Allontanamento dalla patria come condanna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontanamento dalla patria come condanna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESILIO

Distinguere tra "esilio interno" (o "confino"), ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e l'"esilio esterno", ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con allontanamento; dalla; patria; come; condanna; Quello spirituale è un allontanamento volontario; Un prefisso che indica allontanamento ; allontanamento , rimozione; allontanamento forzato dalla patria; Malattia causata dalla puntura dell anofele; Organo che si è spostato dalla solita sede; Lo è un dolore che si sposta dalla sua origine; Richiamato... dalla polizia; La patria di Bob Marley; Chiesa d Oriente il cui patria rca siede in Libano; Secondo un detto, nessuno lo è in patria ; Uomo senza patria ; come mai tipica domanda dei bimbi; Curvare o flettere come un arma; come un dialetto intenso e poco comprensibile; Unti come certi fritti; La condanna penale non deve averne nessuno; Può essere di condanna o di assoluzione; Espropriazione di beni in seguito a condanna ; condanna ti da Dio; Cerca nelle Definizioni