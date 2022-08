Si fa alla parmigiana, in realtà è un frutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa alla parmigiana, in realtà è un frutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MELANZANA

Significato/Curiosita : Si fa alla parmigiana, in realta e un frutto

Trentino, vedi castagné. la castagna è il frutto del castagno a differenza della castagna dell'ippocastano che invece è un seme. le castagne derivano infatti...

"melanzana" rimanda qui. se stai cercando il colore, vedi melanzana (colore). la melanzana (solanum melongena l.) è una pianta angiosperma dicotiledone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

