All incirca 99 o 101: un __ - Cruciverba

All incirca 99 o 101: un __.

Soluzione 9 lettere : CENTINAIO

Significato/Curiosita : All incirca 99 o 101: un __

Il tecnezio-99m (tecnezio-99 metastabile, simbolo 99mtc) è un isomero nucleare metastabile del tecnezio-99 (a sua volta un isotopo del tecnezio), che viene...

Altre definizioni con incirca; Corrisponde all incirca alla provincia di Avellino; Lo sono all incirca la metà dei figli; Grosso modo, all incirca ; Cinque dozzine all incirca ; Cerca nelle Definizioni