All aperto, senza copertura: all __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All aperto, senza copertura: all __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADDIACCIO

Significato/Curiosita : All aperto, senza copertura: all __

l'elicicoltura si attua esclusivamente su libero terreno e all'aperto, senza coperture o l'uso di protezione, in quanto l'attività diventa produttiva...

Ajax). in epoca romana, l'insediamento ebbe il nome di adiacium, ossia "addiaccio" o "agghiaccio" (spazio recintato di terreno all'aperto), da cui derivano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

