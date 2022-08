Alimento derivato dalla coltivazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimento derivato dalla coltivazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORTAGGIO

Significato/Curiosita : Alimento derivato dalla coltivazione

alimento di bassa qualità da destinare all'autoconsumo dei contadini e agli strati sociali inferiori, oltre che agli animali, mentre le coltivazioni di...

Per ortaggio si intende il prodotto dell'orto. se utilizzati per l'alimentazione, gli ortaggi possono apportare buone quantità di vitamine, sali minerali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con alimento; derivato; dalla; coltivazione; Vendono l alimento che si munge; Simili... al primo alimento ; Un alimento di prima necessità; Vendono un bianco alimento ; Combustibile derivato da rifiuti organici; Agrume derivato dall incrocio di un mandarino con un pompelmo; Lo è un acido derivato dall azoto; Un derivato del vino; Ma come fanno i __, brano di dalla e De Gregori; Braccato dalla Polizia; Non nati dalla fantasia; Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del dalla s Elton John è il cantante di Crocodile Rock; Lo è una coltivazione tutta naturale; Una coltivazione sommersa; Una coltivazione da latifondo; Ripiano usato per la coltivazione su pendii; Cerca nelle Definizioni